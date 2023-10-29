الصحفيين تقيم عزاء وتأبين لشهداء الصحافة الفلسطينية وعائلاتهم

تقيم نقابة الصحفيين المصرية، بعد قليل، تأبينا للشهداء الصحفيين الفلسطينيين، وعائلاتهم بعد استشهاد أكثر من 24 صحفيًا وعشرات من عائلات الصحفيين بينهم 3 من عائلة الزميل وائل الدحدوح.

يقام التأبين في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع، تحيي خلاله نقابة الصحفيين بطولة الزملاء فى فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهني والوطني في نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الإسرائيلي، وفى ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية فى واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.