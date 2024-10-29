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إسرائيل تحذر إيران من مغبة استهدافها مرة أخرى

وكالات
نشر في: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 9:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 9:10 م

حذر رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، إيران من مغبة الإقدام على أي رد على الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل بالقرب من طهران يوم السبت.

وكانت تلك الهجمات ردا على هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر الماضي.

وقال هاليفي أمام أفراد من سلاحي الجو والبر شاركوا في الضربة على إيران: «إذا ارتكبت إيران خطأ إطلاق وابل صاروخي آخر على إسرائيل، فسنعرف مرة أخرى كيفية الوصول إلى إيران، بقدرات لم نستخدمها حتى هذه المرة»، بحسب وكالة رويترز.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة الاثنين لبحث الهجوم الإسرائيلي على إيران، بناء على طلبها وبدعم من الجزائر والصين وروسيا، بحسب سويسرا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس التابع للأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة إلى مجلس الأمن يوم السبت: «تشكل ممارسات النظام الإسرائيلي تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، وتزيد من زعزعة استقرار المنطقة الهش بالفعل».

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