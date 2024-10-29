تراجع أرباح فورد في الربع الثالث لكنها تتجاوز التقديرات

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أعلنت شركة تصنيع السيارات الأمريكية فورد موتور عن أرباحها للربع الثالث، والتي شهدت تراجعا مقارنة بنفس الربع من العام الماضي لكنها تجاوزت التقديرات.

وبلغت أرباح الشركة 892 مليون دولار، أو 22ر0 دولار للسهم، وكانت الأرباح في الربع الثالث من العام الماضي 2ر1 مليار دولار، أو 30ر0 دولار للسهم.

وباستثناء بعض العناصر، أعلنت شركة فورد موتور عن أرباح معدلة بلغت 9ر1 مليار دولار أو 49ر0 دولار للسهم خلال هذه الفترة. وكان متوسط توقعات المحللين يشير إلى أن الشركة ستحقق أرباحا قدرها 47ر0 دولار للسهم. وعادة ما تستثني تقديرات المحللين البنود الخاصة.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع بنسبة 5ر5% لتصل إلى 196ر46 مليار دولار مقارنة بـ 801ر43 مليار دولار في العام الماضي.