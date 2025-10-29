 أبو الغيط يجدد التأكيد على دعم الجامعة العربية المستمر للبنان - بوابة الشروق
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 10:10 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

أبو الغيط يجدد التأكيد على دعم الجامعة العربية المستمر للبنان

بيروت - د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 8:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 8:36 م

جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، التأكيد على دعم الجامعة المستمر للبنان.

وجرى اللقاء في بيروت بحضور الأمين العام المساعد السفير حسام زكي ووفد من الجامعة، حيث تم عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة العربية، لا سيما في قطاع غزة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية.

وشدّد أبو الغيط على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية فوق أي اعتبارات أخرى، مؤكدًا التزام الجامعة بدعم لبنان في مواجهة التحديات الراهنة.

من جانبه، أثار الوزير رجي مسألة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، مشددًا على أهمية الضغط على إسرائيل لوقفها، ومؤكدًا تصميم الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية فقط.

وفي وقت لاحق، التقى أبو الغيط رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية بعين التينة، بحضور السفير حسام زكي، حيث تم استعراض آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس مجلس النواب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك