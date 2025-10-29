 أوقاف الغربية تنظم ندوة علمية حول احترام الكبير - بوابة الشروق
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 9:35 م
أوقاف الغربية تنظم ندوة علمية حول احترام الكبير

فهد أبو الفضل
نشر في: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 9:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 9:05 م

نظّمت مديرية أوقاف الغربية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ندوة علمية بمدرسة الشهيد محمد الخولي بطنطا تحت عنوان: "احترام الكبير"، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي، مدير المديرية، وبحضور عدد من قيادات الأوقاف والتربية والتعليم.

وهدفت الندوة إلى ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الطلاب، وتعزيز الاحترام المتبادل بين الصغار والكبار، وتصحيح السلوكيات والمفاهيم الخاطئة، مع تقديم أساليب تربوية ودعوية حديثة لتوجيه الطلاب نحو السلوك الإيجابي وغرس القيم المجتمعية الأصيلة.

وشهدت الفعالية عروضًا توعوية وفقرات تثقيفية ركّزت على دور المدرسة والأسرة في غرس الاحترام والقيم الأخلاقية لدى النشء، مؤكدة حرص وزارة الأوقاف على الاستمرار في جهودها لنشر الفكر الوسطي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، ودعم القيم المجتمعية بين الطلاب.

