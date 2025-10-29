بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في هولندا

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في هولندا اليوم الأربعاء في انتخابات برلمانية مبكرة، تم الدعوة إليها بعدما أسقط السياسي المعادي للإسلام خيرت فيلدرز آخر حكومة ائتلافية على خلفية خلاف بشأن مواجهة الهجرة.

وفي لاهاي، اصطف المواطنون أمام مركز اقتراع بمحطة السكك الحديدية المركزية بالمدينة، بالقرب من مبنى البرلمان الهولندي.

وتوقعت استطلاعات الرأي تسجيل نتيجة متقاربة مع حزب من أجل الحرية الذي ينتمى له فيلدرز، حيث يتقدم بفارق ضئيل على مجموعة الأحزاب الأكثر اعتدالا، وتتضمن كتلة يسار الوسط التي تتألف من حزب العمال وحزب اليسار الأخضر، والحزب المسيحي الديمقراطي يمين- الوسط.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.