البنك المركزي التشيلي يعلن ضخ 20 مليار دولار لكبح انخفاض العملة المحلية

أعلن البنك المركزي في تشيلي، اليوم الجمعة، ضخ 20 مليار دولار بهدف كبح الانخفاض الحاد الذي تشهده العملة المحلية "بيزو".

وذكر البنك المركزي - وفقا لشبكة (فرانس 24) - أن تدخله مبرر بسبب درجة التقلب المبالغ فيها في معدل تغيير العملة الذي يعوق تشكيل الأسعار، مما يؤدي إلى إحداث حالة من القلق في السوق.

وأضافت الشبكة أن الاقتصاد التشيلي انحدر نتيجة لأسوأ اضطرابات شهدتها البلاد خلال 3 عقود، فضلا عن انخفاض أسعار النحاس، الذي تعد تشيلي رائدة في انتاجه على مستوى العالم.

وأشارت الشبكة إلى أن "بيزو" فقد 1ر1% من قيمته أمس ليواصل هبوطه لليوم الثالث على التوالي، حيث بلغت قيمة الدولار الواحد 36ر828 بيزو.

يذكر أن آلاف المتظاهرين خرجوا في شوارع العاصمة "سانتياجو" في 18 أكتوبر الماضي؛ للاحتجاج بشكل غير مسبوق على زيادة أسعار رسوم النقل بالمترو في العاصمة، حيث طالبوا حكومة الرئيس سيباستيان بينيرا بإجراء إصلاحات.