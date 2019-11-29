اتفاق فيتنام والصين على مواصلة المحادثات لتسوية النزاع بشأن بحر الصين الجنوبي

اتفقت فيتنام والصين اليوم الجمعة على مواصلة المحادثات بين البلدين، واتخاذ خطوات من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع بشأن بحر الصين الجنوبي والذي كان سببا في تصاعد التوترات خلال الأشهر الأخيرة.

ويأتي الإعلان في أعقاب زيارة دبلوماسية قام بها نائب وزير الشؤون الخارجية الفيتنامي له هواي ترونج إلى الصين لمدة ثلاثة أيام، حيث التقى نائب وزير الخارجية الصيني لو يوتشنج.

واتفق المسؤولان على تسوية النزاعات بطريقة مناسبة وسلمية، وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الفيتنامية.

وجاء في البيان: "اتفق الجانبان على الحفاظ على آليات لمناقشة القضايا المتعلقة بالبحر والتعاون مع بعضنا بعضا في تنظيم أنشطة للاحتفال العام المقبل بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية".

وتدعي بكين سيادتها على معظم بحر الصين الجنوبي، وقامت بإنشاء جزر اصطناعية تضم مرافق مزودة بقدرات عسكرية فوق الشعب المرجانية والنتوءات الصخرية بالمنطقة.

كما تدعي فيتنام أحقيتها على أجزاء من بحر الصين الجنوبي.

والتنقيب عن النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي مشكلة محفوفة بالمخاطر في كل من الصين وفيتنام، حيث وقعت سلسلة من النزاعات العنيفة بين عامي 1974 و 1988 من أجل السيطرة على جزر سبراتلي وباراسيل.