الأهلي يأمل في تحقيق انطلاقة قوية أمام النجم الساحلي

فايلر يسعي لتحقيق رقم مهم بالفوز علي الفريق التونسي .. وجاريدو يبحث عن ايقاف انتصارات "الاحمر"

يفتتح الأهلي اليوم ، مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، الغائبة عن دولاب بطولات النادي الأهلي، منذ عام 2013، بمواجهة صعبة امام النجم الساحلي في التاسعة مساءً باستاد رادس ، ضمن منافسات المجموعة الثانية ، والتي تضم بخلاف الاهلي والنجم الساحلي ، الهلال بطل السودان، وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي.

يشارك الاهلي ، في دور المجموعات للمرة السابعة عشر في تاريخه ، وتعد المباراة امام النجم الساحلي رقم 97 للفريق الاحمر في المجموعات ، حيث خاض 96 لقاءا من قبل ، حقق الفوز في 44 مباراة وتعادل في 29 وخسر 23 مباراة ، وسجل لاعبوه 136 هدفا ودخل مرماه 94 هدفا .

يدخل الاهلي ، المباراة بأحلام وطموحات ، خاصة وانه الفريق يقدم افضل مستوياته تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ، الذي نجح في الفوز في 4 مباريات محلية ، بجانب 3 مباريات افريقية ، ويبحث عن الفوز الثامن علي التوالي ، لدخول تاريخ النادي الاهلي من اوسع ابوابه ، خاصة وانه سيكون المدرب الوحيد الذي نجح في الانتصار في 8 مباريات متتالية له في ثلاث بطولات مختلفة وهي الدوري وكأس السوبر المحلي ودوري ابطال افريقيا .

ويبحث الاهلي ، عن اللقب الغائب عن خزائنه منذ 6 سنوات ، لتعزيز رقمه القياسي بلقب تاسع، لقب راوغ الفريق منذ رفع الكأس للمرة الثامنة في 2013، ويعتمد الاهلي في حلم النجمة التاسعة ، علي جيل من اللاعبين الاكفاء ، علي راسهم رمضان صبحي افضل لاعب في بطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 سنة ، وحسين الشحات اغلي لاعب في تاريخ مصر والصاعد محمد مجدي افشة وغيرهم من اللاعبين .

في الوقت الذي يؤرق فايلر ، مستوى المهاجمين ، في ظل تذبذب في مستوى رأس الحربة الصريح، وهم الثلاثي وليد أزارو الذي لم يشارك أساسيا منذ فترة، ومروان محسن الذي لم يظهر بالشكل المنتظر في مواجهة الجونة الآخيرة بالدوري، بالإضافة إلى صلاح محسن الذي تأثر مستواه بسبب عدم المشاركة، حيث افتقد فورمة المباريات مع المنتخب الأوليمبي في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً ، واصبح فايلر في حيرة لمشاركة احد الثلاثي ، ويعد ازارو الاقرب لقيادة نجوم الاهلي في اللقاء ، وسيكون هناك صداع أمام فايلر بشأن اللاعب الذي سيشارك عمرو السولية في وسط الملعب ، في ظل صعوبة المواجهة امام فريق بحجم النجم الساحلي ، وكانت الفترة الماضية قد شهدت تعرض المالي أليو ديانج للإصابة قبل أن يعلن الأهلي جاهزيته للمشاركة في المباريات، كما لم يشارك حسام عاشور في التشكيل الأساسي أمام الجونة، وشارك في الشوط الثاني.

وتأتي صعوبة اللقاء من خارج الملعب امام الاسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الاسبق للاهلي والذي قاده عملاق لتحقيق اللقب الوحيد للنادي الاهلي كأس الكونفيدرالية في 2014.

كان اللاعبون ، قد خاضوا مرانا قويا مساء امس ، حرصوا خلاله الجميع علي التسابق لنيل ثقة فايلر املا في المشاركة اساسيا ، ووضح خلال المران الاخير ، اتجاه السويسري لاجراء تغيرات علي تشكيلة الفريق الاخيرة ، في ظل اصابة رامي ربيعة ، بجانب جاهزية المالي أليو ديانج المتوقع مشاركته بجوار عمرو السولية ، وفي حال التأكد من سلامة اللاعب ، سيتم الدفع بـ حسام عاشور بدلا منه ، كما سيعود للتشكيلة الاساسية رمضان صبحي ، والذي غاب عن التشكيلة امام الجونة في الجولة الماضية للدوري .

ومن المنتظر ان يمثل الاهلي ، محمد الشناوي في حراسة المرمي ، وامامه الرباعي الدفاعي ، ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني وعلي معلول ، وفي الوسط أليو ديانج "حسام عاشور" وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي وحسين الشحات ، وفي الهجوم جونيور أجايي.

في المقابل ، يدخل النجم الساحلي ، المباراة وهدفه استغلال عاملي الارض والجمهور والفوز علي بطل القرن الافريقي ، معتمدا علي تواجد 30 ألف مشجع من جمهوره ، ووضع الاسباني جاريدو المدير الفني للفريق التونسي ، خطة للفوز على الاهلي ، معتمدا علي عدد كبير من اللاعبين رغم الاصابات المتلاحقة للاعبيه ،ويسعى النجم الساحلي إلي ترسيخ عقدة الأهلي بعد عدم الفوز على أبناء سوسة في تونس عبر تاريخ مباريات الفريقين .