القومية للمترو: الرحلة من أكتوبر للعلمين تستغرق ساعة وربع بالقطار الكهربائي

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، إن الهيئة درست مسار القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين»، منوهًا بأن طوله حوالي 438 كيلو مترًا.

وأضاف والي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الهيئة بصدد استكمال دراسات التربة وأعمال الرفع المساحي الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع.

وأوضح أن توقيت إنجاز المشروع يصل من عامين إلى عامين ونصف، لافتًا إلى أن الرحلة من العاصمة الإدارية إلى العلمين تستغرق حوالي ثلاث ساعات، وساعة وربع من مدينة أكتوبر للعلمين.