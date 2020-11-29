تشيلسي يستضيف توتنهام في ديربي لندن لتحديد ملامح صدارة البريميرليج

تستكمل اليوم، الأحد، منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاث مواجهات قوية، يفتتحا مانشستر يونايتد عندما يحل ضيفًا على ساوثهامبتون في الرابعة عصرًا، فيما يستضيف تشيلسي غريمه توتنهام في ديربي لندني وقمة مباريات الجولة في السادسة والنصف مساءً؛ لحسم ملامح صدارة البريميرليج، بينما تختتم مباريات اليوم بمواجهة أرسنال أمام وولفرهامبتون في التاسعة والربع مساءً.

ففي أهم مباريات اليوم، يعسى تشيلسي وتوتنهام للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، في حالة فوز أحدهما، مستفيدًا من تعثر ليفربول، المتصدر حاليًا، أمام برايتون أمس السبت بعد التعادل بهدف لكل فريق.

وأكد فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي أن فريقه عليه أن يكون "مستعدا للهجوم" حينما يواجه ضيفه توتنهام في ديربي لندن ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل توتنهام، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الثالث.

ويخوض تشيلسي ديربي لندن بمعنويات عالية بعد فوزه على رين الفرنسي بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا.

وقال لامبارد لدى سؤاله عما إذا كانت المهمة الأوروبية ستؤثر على ديربي لندن "جوزيه بإمكانه الاختيار من بين مجموعة قوية للغاية مع تطبيق سياسة التدوير، إنهم في وضعية قوية ، سنرى الاختيارات المتاحة".

وأضاف "إذا لم تدخل المباراة بحالة من النشاط وبقدرة على الهجوم في ديربي لندن فعليك ألا تخوض المباراة ، وهذا ينطبق على الفريقين".

وأكد مورينيو أن فريقه سيفتقد جهود توبي الديرفيريلد لنحو شهر بعد تعرضه لإصابة عضلية أمام مانشستر سيتي.

وقال مورينيو بشأن غياب الديرفيريلد "كان يقدم أفضل أداء له ، إنه لاعب مهم وسنفتقده".

وأتم "لدينا دافينسون سانشيز وجو رودون، سنقاتل بما هو متاح لنا".