بيحب الستات.. هكذا بدأت "زينب أ." البالغة من العمر 68 عاما، والتي أقامت دعوى خلع ضد زوجها "م. ح." 72 عاما، بمحكمة أسرة إمبابة.

وقالت الزوجة: "تزوجنا منذ 50 سنة، ولدينا 6 أولاد من البنين والبنات وقررت بعد زواجهم وإتمام رسالتي أن أتخلص من وجوده في حياتي".

وتابعت: "لم يحفظ عشرتي ولا صان كرامتي منذ أن تزوجنا وزادت الطينة بلة عندما تزوج بأخرى منذ 25 عاما، حيث رضخ له والده بعد محاولته إشعال النيران في نفسه من أجلها، وحينئذ قررت الطلاق منه، ولكني أبديت مصلحة أولادي على نفسي وقررت الانتظار حتى أزوجهم".

وأضافت: "بعد زواجنا كنا نعيش في منزل عائلته، وكان دائماً يركض وراء النساء ولا يحافظ على مشاعري، وكان أبوه يبعده عن كل فتاة يعرفها رافضاً أن يزوجه غيري، تحملت ضربه لي وإهاناته المستمرة التي كانت تصل إلى سب شرفي في الشارع أمام الناس".

أكملت: "لم يغيره الزواج بأخرى فقد كان يلهث وراء النساء هنا وهناك وينفق عليهن كل أمواله، ويسبب الفضائح لأولادي ولي بسبب أفعاله المشينة، غير أنه لم ينفق على زواج أبنائي واعتمدت على ميراثي من أهلي".

وقد قضت محكمة أسرة إمبابة بالخلع للزوجة من زوجها وذلك بالدعوى رقم 1546.