محكمة إسرائيلية تأمر بعودة الطفل الناجي من حادث عربة التلفريك إلى إيطاليا

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الاثنين، أنه يجب إعادة الطفل إيتان /6 أعوام/ الناجي الوحيد من حادث تحطم عربة "تلفريك" قرب بحيرة ماجوري الإيطالية وصدم العالم هذا العام، إلى إيطاليا بحلول 12 ديسمبر المقبل.

وبذلك، رفضت المحكمة طلبا من جد الصبي الإسرائيلي، الذي أراد الإبقاء على الطفل في إسرائيل. ووفقا للقرار ، يتعين على الرجل أيضا دفع تكاليف المحكمة ، بما يعادل 7900 دولار .

وتم نقل الطفل،الذي فقد والديه وشقيقه الصغير ووالدي جده في حادث عربة التلفريك في أيار/ مايو الماضي ، من إيطاليا إلى إسرائيل سرا في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، في تحد لأمر صادر من إحدى المحاكم.

ومنذ وقوع الحادث، كان الصبي يعيش مع عمته - آيا بيران-نيركو في بافيا، بإيطاليا.

ووفقا لتقارير إعلامية، أصدر مكتب المدعي العام في بافيا مذكرتي توقيف دوليتين بحق الجد وشريك مزعوم. وبالإضافة إلى ذلك، طلب تسليم الرجلين.

وتتهم النيابة العامة فى المدينة الايطالية الشمالية الرجلين بالتخطيط الاستراتيجى لإعادة الطفل إلى إسرائيل . وذكرت تقارير إعلامية أنه تم القبض على الشريك في قبرص يوم الخميس الماضي.

وولد إيتان في إسرائيل، وفقا لتقارير إعلامية، لكنه انتقل إلى إيطاليا مع والديه بعد وقت قصير من ولادته. وكانت عمته بيران نيركو قد أبلغت المحكمة بأن بافيا في لومبارديا هي منزل الصبي. وكان من المقرر أن يبدأ الدراسة في إيطاليا في سبتمبر الماضي.

ووفقا للتقارير، فإن أسرة والدته، التي تعيش في إسرائيل، دفعت بأن الوالدين كانا يعتزمان على وجه التحديد العودة إلى إسرائيل. وقالت إن الصبي يجب أن ينشأ في إسرائيل.

ويجب الآن توضيح مسألة الحضانة بصورة قانونية في إيطاليا.