16 وكالة أنباء تحصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي لتأسيس غرفة أخبار أوروبية

خصصت المفوضية الأوروبية نحو 8ر1 مليون يورو (2 مليون دولار) للمساعدة في تأسيس "غرفة أخبار أوروبية" تضم 16 وكالة إخبارية.



وقال تيري بريتون المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية الأوروبية خلال فعالية في بروكسل اليوم الاثنين إن هذه ستكون "أول فضاء غرفة إخبارية أوروبية شاملة، وسوف تسمح للصحفيين تقديم تقاريرهم بصورة مشتركة بشأن الشؤون الأوروبية وتعزيز، دعنا نقول، روح التعاون".



وذكرت المفوضية أنه سوف يتم استخدام التمويل، بين أمور أخرى، لتمويل مزيد من التدريب في الغرفة الاخبارية، وموقع إلكتروني جديد متعدد اللغات، يضم نصوصا مختارة تتعلق بموضوعات خاصة بالاتحاد الأوروبي من الوكالات الاخبارية المشاركة.



وتتولى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) تنسيق المشروع. والوكالات المشاركة الأخرى هي وكالة فرانس برس(أ ف ب)، ووكالة أنباء أنسا الإيطالية، ووكالة أنباء بيلجا البلجيكية ووكالة الأنباء النمساوية (أ ب أ)، ووكالتي إفي وأوروبا برس الاسبانيتان. كما يشارك في المشروع وكالات من دول ليست أعضاء بالاتحاد الأوروبي مثل وكالة الانباء الألبانية(إيه تي إيه) أو وكالة تانيوج الصربية.



وقال بيتر كروبش رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " عندما تستخدم 16 وكالة إخبارية من 15 دولة، لكل منها وجهة نظرها الوطنية بشأن أوروبا، غرفة إخبارية مشتركة في بروكسل، سوف يستفيد الجميع من تنوع وجهات النظر. وهذا العمل المشترك سوف يعزز من الجودة الصحفية".



وأضاف أن هذه المبادرة سوف تشمل التدريب والفعاليات والبنية التحتية لغرفة الاخبار مثل التكنولوجيا وتدفق الاخبار.



وقال كروبش في بيان مكتوب " في ظل مفهوم غرفة الاخبار الأوروبية، من المهم بصورة خاصة بالنسبة لنا أن تلتزم جميع الأطراف بصحافة حرة، ومستقلة".



ومن الممكن أن يبدأ المشروع في يناير المقبل، على أن تصبح غرفة الاخبار جاهزة للعمل في منتصف العام المقبل.