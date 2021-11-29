إياد نصار: تقديمي لدور الشهيد مبروك ليس تناقضا مع دور حسن البنا

أكد الفنان إياد نصار، أن تقديمه لدور الشهيد محمد مبروك في "الاختيار٢"، ليس تناقض بعدما قدم شخصية حسن البنا في مسلسل "الجماعة" من قبل، مشيرا أنه من قبل "الجماعة" كام يبحث عن عمل جيد، واختيار وحيد حامد له وقتها في الجماعة صاغ له مشروع يعيش من الجمهور، وليس للتسلية، وهذه قضية يؤمن بها.

وأضاف نصار خلال حلقة نقاشية بعنوان "مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية"، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ٤٣، أنه ضد حسن البنا لكن لابد أن يقدم الدور بشكله الاحترافي، مشددا: "كنت خايف لما قابلت زوجة مبروك اني مكنش قادر اوصل صورته زي ما كل القريبين منه يعرفوه، لكن الحمدلله الدور وصل للجميع في أبهى صورة له".

وقال إياد نصار، إن مسلسل "الاختيار" بجزئيه الأول والثاني، هو مشروع مهم بالنسبة له، مشيرا أن صناع العمل قدموا نوع دراما جديد وهو حرب على الحرب، من خلال الدراما والسينما، حيث أن الإرهاب يستخدم التصوير في عملياته، فكان لابد من المواجهة بالحقيقة عن طريق الأعمال الفنية.

وأضاف، أن الممر والإختيار هم أعمال شكلت المقاومة وتسليط الضوء على المشكلة، وخلق الثقافة السلمية، مؤكدا اننا نبحث عن لحظة سلم مجتمعية.

وقال المخرج بيتر ميمي، إن كواليس مسلسل "الاختيار" لم تشبه العمل، بل كانت لطيفة وكان في محبة بين فريق العمل، وكان في صعوبات في تنفيذ بعض المشاهد، وفي مشاهد تم تصويرها في أماكنها الحقيقية، واحداث رابعة كانت ديكور والحمدلله ظهرت بشكل جيد وقريب من الواقع.

وأضاف بيتر أن النجم في الاختيار ليس الممثل ولا المخرج ولا المؤلف، لكن البطل الحقيقي هم شهداء الوطن من الجيش والشرطة.

وقالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، أنها سعيدة جدا بتجربة مسلسل الاختيار، مؤكدة أنه مهم جدا أننا نتذكر الإبداع، وهناك جيل مهم نذكره بالحقيقة، واستمتعنا بالعمل في جزئيه الاول والثاني، وهي مرحلة مهمة في تاريخ مصر، وهو عمل مهم أنه يكون في ذاكرة لينا ولأولادنا.

وكرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، المخرج بيتر ميمي والمؤلف هاني سرحان والفنان إياد نصار وبشرى، خلال الحلقة على هامش فعاليات مهرجان القاهرة.

وتحدث خلال الحلقة، كل من الفنان إياد نصار، والسيناريست هاني سرحان، والمخرج بيتر ميمي، فيما سيتولى الإعلامي عمرو عبد الحميد، مهمة مناقشة المتحدثين وإدارة الحلقة.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.