رئيس أركان الجيش الجزائري يجري مباحثات مع الفريق أسامة عسكر

تباحث رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق السعيد شنڨريحة، مع الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان القوات المسلحة، الوضع السائد في شمال إفريقيا، وذلك على هامش معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية «إيديكس 2021».

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الاثنين، أبلع الفريق «شنڨريحة» تحيات كافة أعضاء الجيش الوطني الشعبي، خلال اللقاء، لنظرائهم في القوات المسلحة المصرية، وتمنياتهم بالتوفيق والنجاح.

وكان اللقاء فرصة لتباحث الوضع في شمال إفريقيا وفضاء الساحل الصحراوي، بالإضافة إلى التهديدات المتعددة الأبعاد، التي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة برمتها، وتباحث الطرفان مطولا حول السبل الكفيلة بالمساهمة في دعم جهود السلم والأمن على المستويين الإقليمي والقاري.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أجنحة معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية «إيديكس 2021»، في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

واستهل الرئيس السيسي، جولته التفقدية بالمعرض، بزيارة جناح مصر حيث استمع إلى شرح عن محتويات الجناح.

ورافق الرئيس خلال الجولة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.