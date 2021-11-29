 رسميا.. فيفا يحدد موعد كأس العالم للأندية - بوابة الشروق
الإثنين 29 نوفمبر 2021 11:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
النتـائـج تصويت

رسميا.. فيفا يحدد موعد كأس العالم للأندية

محمد عبد المحسن
نشر في: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 10:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 10:42 ص

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إقامة كأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، في الفترة من 3 وحتى 12 فبراير المقبل في الإمارات العربية المتحدة.

ويشارك الأهلي للمرة الثانية على التوالي في البطولة  العالمية بعدما نجح في الحفاظ على لقبه بطلا لدوري أبطال إفريقيا في الموسم المنصرم 2020-2021.

وذكر الفيفا في بيان رسمي: «تم تحديد مواعيد كأس العالم للأندية "الإمارات 2021" في الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022».

وأضاف البيان: «ستحدد القرعة، التي ستجرى اليوم الإثنين، في زيورخ المباريات الثمانية التي ستُلعب بين الممثلين من كل اتحاد والبلد المضيف الإمارات العربية المتحدة».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك