أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إقامة كأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، في الفترة من 3 وحتى 12 فبراير المقبل في الإمارات العربية المتحدة.

ويشارك الأهلي للمرة الثانية على التوالي في البطولة العالمية بعدما نجح في الحفاظ على لقبه بطلا لدوري أبطال إفريقيا في الموسم المنصرم 2020-2021.

وذكر الفيفا في بيان رسمي: «تم تحديد مواعيد كأس العالم للأندية "الإمارات 2021" في الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022».

وأضاف البيان: «ستحدد القرعة، التي ستجرى اليوم الإثنين، في زيورخ المباريات الثمانية التي ستُلعب بين الممثلين من كل اتحاد والبلد المضيف الإمارات العربية المتحدة».