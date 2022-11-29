رد فعل متحفظ من المعارضة الألمانية حيال توريد شحنات غاز من قطر

أبدى زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس رد فعل متحفظا حيال الإعلان عن توريد شحنات من الغاز المسال من قطر إلى ألمانيا بداية من عام 2026.

وقال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض، اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى أزمة الطاقة الحالية: "كنا نحتاج الآن إلى عقود توريد بمقدار أكبر بكثير"، موضحا أن الشحنات ستأتي متأخرة للغاية ولن تحل أيا من المشاكل الراهنة.

وأعرب ميرتس عن اعتقاده بأن العقد يتعلق بكمية صغيرة لدرجة "أنها لا تلفت الانتباه بالأساس".

يذكر أن قطر تعتزم توريد غاز مسال إلى ألمانيا بكميات كبيرة اعتبارا من عام 2026، ويمكن للكمية المزمعة أن تغطي نحو 3% من احتياج ألمانيا السنوي من الغاز، حيث وقعت شركة قطر للطاقة (قطر إنرجي) العملاقة عقدا بهذا الخصوص مع شركة كونوكو فيليبس الأمريكية، والتي ستتولى توصيل الغاز إلى مدينة برونزبوتل الألمانية.

ومن جانبه، أعرب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب المسيحي البافاري، ألكسندر دروبينت، عن دهشته حيال الاتفاق مع قطر واختيار شركة أمريكية لتكون شريكا لتوصيل الغاز، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتضمن سلسلة من الأسئلة التي تحتاج إلى توضيح.

وكانت قطر للطاقة وقعت في الدوحة في وقت سابق من اليوم اتفاقيتي بيع وشراء طويلتي الأمد بين شركات تابعة لكل من قطر للطاقة وشركة كونوكو فيليبس الأمريكية؛ لبيع ما يصل إلى مليوني طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال يتم توريدها من قطر إلى ألمانيا.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه بموجب الاتفاقيتين، ستقوم شركة تابعة لكونوكو فيليبس الأمريكية بشراء الكميات المتعاقد عليها وتوريدها إلى محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال الألمانية التي يتم تطويرها حاليا في مدينة برونزبوتل، بشمال ألمانيا، ابتداء من عام 2026.