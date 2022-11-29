مدبولي يتابع مع وزيري البترول والمالية إجراءات تمويل استيراد المنتجات البترولية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، ضم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، لمتابعة اجراءات توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية.

وأكد مدبولي أهمية استمرار التنسيق القائم بين وزارتي البترول والمالية؛ من أجل العمل على توفير التمويل اللازم للمنتجات البترولية، لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة في ظل استمرار أمد تداعيات الأزمة العالمية، نتيجة الأحداث الروسيةـ الأوكرانية.

ومن جانبه، استعرض وزير البترول جهود الوزارة في هذا الصدد، مشيراً إلى العمل وفق منظومة متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة، لتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب الإسراع في تنمية الاكتشافات الجديدة، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية، فضلاً عن التوسع فى تطبيق منظومة التحول الرقمي، للقياس والتحكم في منظومة تداول البترول الخام والمنتجات البترولية.

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض التحديات التي يواجهها هذا القطاع في ظل الأزمة الروسيةـ الأوكرانية، والجهود المبذولة من قطاع البترول لمواجهتها.