الاحتلال الإسرائيلي ينشر حواجز عسكرية في محيط رام الله واندلاع مواجهات على أطرافها

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نشرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، حواجز عسكرية على مدخل مدينة "البيرة"، وفي مُحيط عدة قرى على أطراف مُحافظة رام الله والبيرة الواقعة بوسط الضفة الغربية، وذلك بعد استشهاد أربعة فلسطينيين بها إضافة إلى خامس من الخليل في وقت سابق اليوم.

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن قوات الاحتلال قامت بغلق مدخل قرية "دير أبو مشعل" غرب رام الله، وانتشر جنودها في محيط قرى "النبي صالح، وعابود، وسلواد، ويبرود، وراس كركر، والطيبة".

وقام جنود الاحتلال المنتشرون على الحواجز في التدقيق في هويات المواطنين وفتشوا سياراتهم.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها في محيط مُستوطنة "حلميش"، الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين غرب محافظة رام الله والبيرة.

وأصيب مواطن فلسطيني بجروح في عينه، جراء استهداف سيارته بالحجارة من قبل مستوطنين قرب قرية المغير، شرق رام الله.

وهاجم المستوطنون السيارات بالحجارة قرب قرية "المغير"، وجرى نقل الفلسطيني المصاب إلى مستشفى "رفيديا".

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة "سلواد"، شمال شرق رام الله، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت صوب المتظاهرين لتفريقهم.