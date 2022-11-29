روسيا: موسكو ألغت المحادثات النووية مع أمريكا بسبب سوء العلاقات

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ألغت المحادثات النووية مع الولايات المتحدة بسبب تردي وضع العلاقات الثنائية.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الوفد الأمريكي كان متجها للقاهرة للدفع في اتجاه استئناف عمليات التفتيش وليس لمناقشة المخاوف الروسية، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، قد قال في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن قرار تأجيل اجتماع لجنة معاهدة "ستارت" تم اتخاذه على المستوى السياسي.

وأضاف ريابكوف أن روسيا والولايات المتحدة لديهما (انفصال عميق) بشأن تنفيذ معاهدة ستارت، وواشنطن لا تسعى لتقارب وجهات النظر.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم ترغب في أخذ أولويات روسيا وما بعثت به من إشارات بعين الاعتبار، فلم يكن أمام موسكو خيار سوى إلغاء عمل لجنة ستارت الثنائية.

وتابع: ترى روسيا أن الولايات المتحدة تركز فقط على استئناف عمليات تفتيش تحت مظلة ستارت وهناك قضايا أخرى تمثل أولوية بالنسبة لروسيا.

ووعد بأن روسيا ستقترح قريبا على الولايات المتحدة مواعيد جديدة لاجتماع لجنة ستارت، تريد روسيا الاتفاق مع الولايات المتحدة على برنامج متوازن لجولة محادثات اللجنة الثنائية المقبلة.

واستبعد ريابكوف أن ينعقد اجتماع اللجنة الثنائية بشأن "ستارت" قبل نهاية العام، مشددا على أنه "من السابق لأوانه الحديث عن توقيت محدد".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية وسفارة الولايات المتحدة، أمس الإثنين، تأجيل محادثات نزع السلاح النووي بين روسيا والولايات المتحدة، التي كان من المقرر أن تنعقد هذا الأسبوع.