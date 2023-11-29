اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، شابا من بلدة عرابة جنوب جنين، واقتحمت قرى وبلدات بالمحافظة.

وقالت مصادر أمنية: إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة جنوب جنين، وداهمت عدة أحياء واعتقلت الشاب صالح لحلوح، ونشرت القناصة وفرقة مشاة في البلدة وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة.

وأضافت المصادر لـ "وفا" بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت عدة أحياء فيها وعددا من المنازل، واستولت على مركبة تعود للمواطن حسني تيسير عمرو، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي فقوعة وجلبون شمال شرق جنين، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة في القريتين