أحمد عاطف يقود هجوم مودرن فيوتشر أمام الزمالك بالدوري

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة نادي الزمالك بالدوري.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود جنش
دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، محمد ربيعة
وسط: غنام محمد، بابا توندي بيلو، ناصر ماهر، ايمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي
الهجوم: أحمد عاطف
ويجلس على مقاعد البدلاء:
محمود حمدي ، طارق طه ، باسم علي ، محمد نصير ، محمد صادق ، هشام عادل ، علي زعزع ، عمر السعيد ، مروان محسن.
ويستضيف بعد قليل وفي تمام السابعة مساءً، فريق مودرن فيوتشر، نظيره فريق الزمالك، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.