 أحمد عاطف يقود هجوم مودرن فيوتشر أمام الزمالك بالدوري - بوابة الشروق
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أحمد عاطف يقود هجوم مودرن فيوتشر أمام الزمالك بالدوري

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 6:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 6:07 م

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة نادي الزمالك بالدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، محمد ربيعة

وسط: غنام محمد، بابا توندي بيلو، ناصر ماهر، ايمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي

الهجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي ، طارق طه ، باسم علي ، محمد نصير ، محمد صادق ، هشام عادل ، علي زعزع ، عمر السعيد ، مروان محسن.

ويستضيف بعد قليل وفي تمام السابعة مساءً، فريق مودرن فيوتشر، نظيره فريق الزمالك، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.


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