مهرجان بغداد الدولي للمسرح يطلق بوستر نسخته الخامسة

أطلق مهرجان بغداد الدولي للمسرح بوستر نسخته الخامسة، وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتضمن النسخة الخامسة من المهرجان حوالي 20 عرضا متنوعا بين عربي وعالمي، إضافة إلى عروض عراقية. كما ستتخلل الفعاليات ندوات وورش عمل، تتيح التفاعل مع شخصيات مسرحية بارزة.

ويضم المهرجان هذا العام مسابقتين؛ الأولى دولية تشمل جميع العروض العربية والعالمية، والأخرى خاصة بالمسرحيات العراقية، إلى جانب تقديم جوائز في مجالات: الإخراج، والتمثيل، والسينوغرافيا، والكتابة.

جدير بالذكر أن النسخة الخامسة من مهرجان بغداد الدولي للمسرح تقام خلال الفترة من 10 إلى 18 ديسمبر المقبل، برئاسة الدكتور جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين، وتحت شعار "المسرح يضئ الحياة".