جامعة الأزهر: السيطرة على حريق محدود في المدينة الجامعية بأسيوط دون إصابات

أعلنت إدارة العلاقات العامة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، السيطرة على حريق محدود اندلع في إحدى غرف المدينة الجامعية للبنين.

وأكدت الإدارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الحريق نشب في إحدى الغرف بالطابق الرابع، في جناح "ب" بمبنى المدينة الجامعية للبنين، موضحة أنه لم يسفر عن أي إصابات بشرية.

وجاء في البيان: "اندلع الحريق بحجرة رقم 414 بالطابق الرابع في مبنى عمر بن الخطاب جناح (ج) عقب صلاة ظهر الجمعة. وتم السيطرة على الحريق بعد إرسال سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، والتعامل معه بسرعة دون وقوع إصابات".