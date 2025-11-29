حكومة جاكرتا ترسل مساعدات لضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أرسلت حكومة إقليم جاكرتا، مساعدات إلى ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال سومطرة.

وأكد نائب حاكم جاكرتا، رانو كارنو، أن الاستجابة السريعة تمثل أولوية قصوى في التعامل مع هذا الوضع الطارئ، وفقا لوكالة أنباء أنتارا الإندونيسية.

وقال كارنو، اليوم السبت: "تحركنا فورا للاستجابة لكارثة سومطرة.. طلبت أن يتم جمع المساعدات اليوم حتى يتم إرسالها على الفور".

وأوضح أن التنسيق المكثف مستمر لضمان أن تلبي المساعدات احتياجات السكان في المناطق المتضررة.

وأضاف: "نحرص على أن تكون المساعدات المرسلة هي الأكثر حاجة، بناء على تقارير مباشرة من فريق إدارة الكوارث المتواجد في الموقع".