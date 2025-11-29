نيفين كامل: التكامل الاقتصادي هو الحل لحماية أفريقيا من التحديات العالمية

- رئيس تحرير الأهرام إبدو: مؤتمر "أفريقيا التي نريدها" يعزز التكامل والشراكة بين دول القارة

قالت نيفين كامل رئيس تحرير جريدة «الأهرام إبدو»، إن التكامل الاقتصادي هو الحل لحماية القارة الأفريقية من التحديات العالمية، مشيرة إلى وضع مصر ملف الشراكة الأفريقية في صدارة أولوياتها.

جاء ذلك اليوم السبت، خلال فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي، تحت شعار: "أفريقيا التي نريدها .. تكامل وشراكة من أجل المستقبل"، والذي تنظمه جريدة الأهرام إبدو.

شارك في المؤتمر الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق، وعدد من السفراء الأفارقة، ورؤساء الهيئات والاتحادات الاقتصادية المختلفة.

وخلال كلمتها في افتتاح النسخة الأولى من المؤتمر الاقتصادي المصرين الأفريقي، أوضحت كامل، أن احتفال مؤسسة الأهرام بمرور 150 عاماً على تأسيسها يتزامن مع إطلاق المؤتمر، في خطوة تعكس دور المؤسسة التاريخي في دعم الحوار الاقتصادي الإقليمي.

وأعربت كامل عن تقديرها للدعم الذي حظي به المؤتمر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت ملف الشراكة الأفريقية في صدارة أولوياتها، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز التنمية والتكامل داخل القارة.

وأوضحت رئيس تحرير الأهرام إبدو أن توقيت انعقاد المؤتمر يأتي في لحظة حاسمة لأفريقيا لسببين رئيسيين؛ الأول هو أن التكامل الاقتصادي يمثل الحل الأمثل لمواجهة التحديات العالمية، مشيرة إلى أن القارة الصاعدة تمتلك إمكانات ديموغرافية وتكنولوجية وجيوسياسية كبيرة تحتاج إلى توحيد الجهود لحمايتها وتعظيمها. أما السبب الثاني فيتمثل في ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (Zelcaf)، باعتبارها أداة لتعزيز قوة القارة وحماية مصالحها في عالم يميل نحو سياسات الحمائية.

وشددت رئيس تحرير «الأهرام إبدو» على أهمية تحويل النقاشات حول المنطقة الحرة إلى خرائط طريق عملية قابلة للتنفيذ، مع التركيز على أولويات واضحة لمعالجة المشكلات الأساسية التي تعترض مسار التكامل الاقتصادي الأفريقي.