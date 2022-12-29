إيطاليا تطلب من الاتحاد الأوروبي الاتفاق بشأن اختبارت كوفيد لركاب الرحلات القادمة من الصين

قال وزير الصحة الإيطالي اوراتسيو سكيلاتشي إن بلاده أرسلت خطابا إلى مفوض الصحة الأوروبي لتوضيح قرار بشأن فرض اختبارات كورونا (كوفيد-19) على المسافرين القادمين من الصين وطلبت التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء هذه الاختبارات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله إن "الاختبار مهم للغاية للتمكن من اكتشاف ما إذا كانت هناك سلالات متحورة جديدة تظهر".

وأضاف سكيلاتشي إنه "لا يوجد قلق على الإطلاق" من إمكانية اكتشاف سلالات متحورة جديدة مع اختبارات تسلسل الجينوم، التي تم جمعها من رحلات قادمة من الصين إلى ميلانو.

يذكر أن مدينة ميلانو الإيطالية أعلنت في وقت سابق اكتشاف أن 50% من ركاب طائرات من الصين متجهتين إلى ميلانو مصابين بفيروس كورونا.