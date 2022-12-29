 رئيس الوزراء الباكستاني: إعادة تأهيل السكان المتضررين من الفيضانات تحد كبير - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الباكستاني: إعادة تأهيل السكان المتضررين من الفيضانات تحد كبير

إسلام أباد (د ب أ)
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 6:17 م | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 6:17 م

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الخميس، إن إعادة تأهيل ضحايا الفيضانات وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة يمثلان تحديا كبيرا لدولة نامية مثل باكستان، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان للأنباء.

وأعرب شريف عن آرائه خلال ترؤسه اجتماعا لمراجعة المؤتمر الدولي حول مقاومة المناخ في باكستان الذي سيعقد في جنيف الشهر المقبل.

وقال رئيس الوزراء إن مئات الأرواح ومليارات الدولارات فقدت هذا العام بسبب الفيضانات المفاجئة في باكستان.

وتعهد شريف ببذل كل جهد ممكن لاستيعاب السكان الذين ضربتهم الفيضانات.

وقال إن الحكومة ستنقل للعالم في مؤتمر تغير المناخ المنعقد في جنيف محنة الشعب الباكستاني الذي تضرر من الفيضانات.

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