كاثاي باسيفيك تخفض عدد رحلاتها الجوية إلى اليابان خلال الشهر المقبل

أعلنت شركة طيران هونج كونج كاثاي باسيفيك، اليوم الخميس، برنامج تشغيل رحلاتها الجوية إلى مطارات اليابان خلل الشهر المقبل وهي مطارات طوكيو وأوساكا وناجويا وفوكوكا وسابورو.



وستسير الشركة 65 رحلة طيران أسبوعيا إلى مختلف الوجهات اليابانية خلال الشهر المقبل وهو ما يقل بنسبة 20% عن عدد الرحلات المعتاد إلى اليابان.



وتعتزم كاثاي باسيفيك تشغيل برنامج الطيران المخفض إلى اليابان اعتبارا من 30 ديسمبر الحالي، وسيتم إلغاء جميع رحلات الشركة إلى مطاري ناجويا وفوكوكا.



وفي الوقت نفسه تعتزم كاثاي باسيفيك تسيير جميع رحلاتها المقررة من اليابان إلى هونج كونج اعتبارا من 30 ديسمبر الحالي إلى 8 يناير المقبل. واعتبارا من 9 يناير ستفعل الشركة جدول الرحلات المخفضة.