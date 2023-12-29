محافظ المنوفية يشدد على متابعة تطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور المرورية

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شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على الوحدات المحلية مواصلة جهودها المكثفة فى المتابعة الميدانية لتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور المرورية من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية الأساسية لتحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية، في بيان اليوم الجمعة، أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها في تنشيط حركة التجارة داخل المحافظة كون قطاع الطرق أحد محاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أنه جار وضع طبقة الرصف النهائى بشارع التحرير بمدينة قويسنا وذلك ضمن الخطة الإستثمارية لأعمال الرصف التى تشملها المدينة ومتابعة الموقف التنفيذى والتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية للرصف، بهدف تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وفى مركز ومدينة منوف، أشار رئيس الوحدة المحلية، إلى أنه جار صب الخرسانة بأرصفة شارع زكريا يوسف بمنوف تمهيداً لأعمال الرصف النهائية.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال تسوية طبقة السن بمدخل قرية كفر عشما بطريق المقابر، وطبقة السن بشارع داير الناحية بقرية كفر الشبع بالوحدة القروية بدراجيل والذى يمتد من مكتب بريد القرية مرورا بشارع المقابر وشارع السوق حتى ترعة السمسمية، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز الشهداء.

فيما أضاف رئيس مركز ومدينة تلا، أنه جار الإنتهاء من رصف متفرعات بورسعيد بتلا والاطمئنان على سريان العمل في الوقت المحدد للانتهاء منه طبقا للخطة الزمنية المقررة.

وتابع رئيس الوحدة المحلية بمدينة سرس الليان، أعمال رصف طريق الجزائر مدخل السروهيت بطول 1200متر،تحت إشراف مديرية الطرق، ضمن خطة التطوير والرصف التى تتم بشوارع المدينة.