الجيش البولندي: صاروخ روسي دخل مجالنا الجوي لفترة وجيزة

أعلن الجيش البولندي اليوم الجمعة، أن صاروخا روسيا انتهك لفترة وجيزة المجال الجوي في بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة فيسلاف كوكولا في وارسو، إن "كل الدلائل تشير إلى حقيقة أن صاروخا روسيا قد دخل المجال الجوي البولندي، وقد تعقبناه على الرادار وغادر أيضا المجال الجوي مرة أخرى"، وجاءت هذه التعليقات بناء على المعلومات المتاحة حتى الآن.

وذكر الجيش أن الصاروخ ظل يحلق في المجال الجوي البولندي لمدة ثلاث دقائق تقريبا لمسافة نحو 40 كيلو مترا.

وكانت روسيا قد شنت، اليوم الجمعة، أعنف غارات جوية على أوكرانيا منذ بداية الحرب. وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن البلاد تعرضت لقصف بـ158 صاروخا، وتم استخدام طائرات مسيرة مقاتلة.

ومن بين الأهداف التي تعرضت للهجوم مدينة لفيف بغربي أوكرانيا، والتي تبعد حوالي 70 كيلومترا عن الحدود البولندية.

وقال كوكولا إنه تم تعقب معظم الصواريخ الروسية أثناء الليل، ثم حلق أحد هذه الصواريخ فوق الحدود الأوكرانية مع بولندا.

وأضاف: "أمرنا طائراتنا باعتراض هذا الصاروخ وإسقاطه إذا لزم الأمر". لكن ذلك لم يكن ممكنا بسبب قصر الوقت وطريقة تحليق الصاروخ، ومن باب الاحتياط، لا يزال الجنود يبحثون عن أي حطام على الأرض على طول مسار الصاروخ.

وفي نوفمبر 2022، قصف صاروخ إحدى القرى البولندية على الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين، واعتقد الغرب أنه كان صاروخا أوكرانيا مضادا للطائرات تم إطلاقه أثناء التصدي لهجمات روسية.