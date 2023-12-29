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شرطة برلين تحظر مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين ليلة رأس السنة

برلين (د ب أ)
نشر في: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 11:19 م | آخر تحديث: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 11:19 م

قالت متحدثة باسم الشرطة، مساء اليوم الجمعة، في رد على استفسار، إن شرطة برلين منعت مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في حي نويكولن في برلين، كان قد تم الإعداد لتنظيمها ليلة رأس السنة الجديدة.

وفي ضوء الوضع غير المستقر بالفعل ليلة رأس السنة الجديدة، والأجواء الساخنة في نويكولن، حيث تحولت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في الماضي إلى أعمال عنف، والألعاب النارية التي تبدأ عادة في وقت مبكر من المساء، فإن لدى الشرطة مخاوف أمنية.

وتقول الشرطة إن المظاهرة كان مقرر أن تبدأ مساء الأحد في الساعة العاشرة مساء (2100 بتوقيت جرينتش).

وتم الإعلان عن إجمالي 100 مشارك، لكن الشرطة تتوقع إقبالا أكبر بكثير.

ووفقا للشرطة، تم الإعلان عن تجمعين آخرين يوم الأحد في برلين: مظاهرة أخرى مؤيدة للفلسطينيين بعد الظهر، وتجمع لدعم إسرائيل في المساء. ووفقا للشرطة، لم يتم حظر هذين التجمعين حتى الآن.

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