سوريا: اعتداءات إسرائيل المتكررة تظهر هدفها التوسع بالمنطقة

قالت وزارة الخارجية السورية، اليوم، إن الاعتداءات المتكررة من قبل إسرائيل على سوريا وتهديداتها للبنان ودول عربية تظهر أن هدفها التوسع في المنطقة.

وأضافت الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية "تعكس نزعة متأصلة لدى القيادات الصهيونية لمتابعة نهج القتل والتدمير الذي تمارسه دون هوادة بهدف قتل المزيد من الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني".

وحذّرت الخارجية السورية المجتمع الدولي من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وقالت: "سوريا تدعو مرة أخرى مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته في تنفيذ ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني".

وتابعت: "يبقى أمام هذا المجلس، خاصة أمام الدول التي تحمي العدوان الإسرائيلي، أن تأخذ عبرة من تجارب الشعوب عندما تتخذ قراراتها في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وحياة أطفالها".

كانت وزارة الدفاع السورية قالت إن إسرائيل شنّت هجوما جويا من اتجاه الجولان، مستهدفة بعض النقاط في المنطقة الجنوبية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن صواريخ إسرائيلية استهدفت منطقة مطار دمشق الدولي ونقطة ضمن كتيبة تابعة للدفاع الجوي في الريف الجنوبي لمحافظة السويداء.