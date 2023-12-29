أوكرانيا تشير إلى امتلاك روسيا لصواريخ ومسيرات كافية لمزيد من الهجمات

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تعتقد الحكومة الأوكرانية أن الجيش الروسي لديه ما يكفي من الصواريخ والطائرات المسيرة لتنفيذ المزيد من الهجمات الكبيرة ضد أوكرانيا.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف عبر موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة: "يخزن الروس الصواريخ لهذا الغرض منذ شهور عديدة، لشن ضربات تستهدف المباني السكنية ومراكز التسوق والمستشفيات".

وأشار عميروف إلى أنهم قد يواصلون الهجمات بالمخزونات التي يراكمونها، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن تشهد نقصا.

وعندما بدأ الجيش الروسي في قصف المدن الأوكرانية والبنى التحتية بصفة دورية في الخريف والشتاء الماضيين، قالت كييف مرارا إن إمدادات الروس ستنفد قريبا.

وذكر أوليكسى دانيلوف أمين مجلس الدفاع والأمن الوطني الأوكراني آنذاك أن مخزونات الصواريخ الروسية لا تكفي إلا لشن هجمات قليلة أخرى.

ورغم ذلك، زادت روسيا بصورة كبيرة من إنتاجها الدفاع في السنة الثانية من الحرب برغم العقوبات الغربية. وتنتج الآن المزيد من الصواريخ والصواريخ الموجهة وطائرات مسيرة أكثر مما كانت تنتجه قبل الحرب.