أعلن مستشفى إسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو خضع لعملية جراحية ناجحة في البروستاتا.

وقال مركز هداسا الطبي في القدس إنه تم استئصال غدة البروستاتا لنتنياهو في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد.

وتم وضع نتنياهو تحت التخدير الكامل من أجل العملية. وقال الأطباء إنه استيقظ ويتعافى بعد العملية.

وكان مكتب نتنياهو قد قال إن وزير العدل ياريف ليفين، وهو حليف مقرب له، سيتولى منصب رئيس الوزراء بالوكالة خلال العملية.

وقد أمر الأطباء بإجراء العملية بعد اكتشاف عدوى الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يظل نتنياهو في المستشفى لعدة أيام.

كان قد تم نقل نتنياهو إلى المستشفى عدة مرات في الماضي بسبب مشاكل صحية، ففي يوليو 2023، خضع نتنياهو لجراحة تم خلالها زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب. وفي شهر مارس 2024 خضع لعملية جراحية لعلاج فتق.

يذكر أن نتنياهو (75 عاما) هو أحد القادة الأكبر سنا في العالم، ومن بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن (82 عاما)، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (78 عاما)، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا (79 عاما)، والبابا فرانسيس (88 عاما)، الذين خضعوا للتدقيق بسبب أعمارهم وقضايا الصحة.

يذكر أن الحالة الأخيرة لنتنياهو شائعة بين الرجال الأكبر سنا، إلا أن هذه العملية كان لها بعض التداعيات. ووافق القضاة الذين يشرفون على محاكمته على طلب من محاميه اليوم الأحد لإلغاء ثلاثة أيام من الشهادة التي كانت مقررة هذا الأسبوع. وكان المحامي أميت حداد قد صرح بأن نتنياهو سيتم تخديره بالكامل للخضوع للعملية وسيمكث في المستشفى "عدة أيام".