توفي جيمي كارتر، الرئيس الأمريكي الأسبق، الذي انتُخب رئيسًا في عام 1976، وخدم فترة واحدة فقط، اليوم الأحد، في منزله في بلينز بولاية جورجيا، وفقًا لابنه شيب، حيث يناهز عمره 100 عام، وكان أكبر رئيس أمريكي على قيد الحياة على الإطلاق.

ووفقا لموقع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أكد ابنه الوفاة، لكنه لم يقدم سببًا للوفاة بعد.

يذكر أنه في بيان صدر في فبراير 2023، قال مركز كارتر إن الرئيس الأسبق، بعد سلسلة من الإقامات في المستشفى، سيتوقف عن العلاج الطبي وسيقضي بقية وقته في المنزل تحت رعاية دار رعاية المسنين، حيث كان قد عولج في السنوات الأخيرة من سرطان الجلد الميلانيني، مع انتشار الأورام بالكبد والدماغ.