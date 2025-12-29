الحصر العددي بدائرة المراغة يُظهر تفوق مصطفى مريزق بمحافظة سوهاج

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة (مركز المراغة) بمحافظة سوهاج، والتي يتنافس فيها مرشحان على مقعد واحد، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية رسميًا في 4 يناير 2026.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق مصطفى أحمد مزيرق أحمد، وشهرته مصطفى مريزق (مستقل)، بحصوله على 39 ألفًا و151 صوتًا، مقابل حصول منافسه حجاج السيد إبراهيم محمد، وشهرته حجاج اللبنى (مستقل)، على 25 ألفًا و767 صوتًا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 259 ألفًا و943 مواطنًا، أدلى منهم بأصواتهم في صناديق الاقتراع 68 ألفًا و239 ناخبًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 64 ألفًا و948 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 3 آلاف و291 صوتًا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب التي جرت داخل مصر على مدار يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في الدوائر الـ19 التي كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت انتخاباتها الأصلية ضمن المرحلة الأولى، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، حيث تنافس 70 مرشحًا على 35 مقعدًا في 7 محافظات هي: الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، سوهاج، أسيوط، قنا، والفيوم، لاختيار ممثليهم في مجلس النواب للدورة المقبلة.

وبلغ عدد المرشحين المستقلين 42 مرشحًا، مقابل 28 مرشحًا حزبيًا، يمثل منهم حزب مستقبل وطن 10 مرشحين، وحماة الوطن 4 مرشحين، والجبهة الوطنية 3 مرشحين، والشعب الجمهوري 4 مرشحين، وحزب النور 3 مرشحين، ومرشح واحد لكل من أحزاب: المصري الديمقراطي، الإصلاح والنهضة، المؤتمر، والوعي.