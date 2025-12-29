حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 6 يناير 2026، موعدًا لنظر أولى جلسات محاكمة صانعة المحتوى نورهان حفظي، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

وكانت النيابة العامة، أحالت صانعة المحتوى المعروفة باسم «نورهان حفظي» إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بعد توجيه اتهامات لها بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمة تهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال نشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية، مقابل مبالغ مالية.