قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد خلال الفترة الحالية استقرارًا في الأحوال الجوية وزيادة لفترات سطوع الشمس وتحسنًا في درجات الحرارة، موضحة أن الحرارة لازالت أقلا من المعدلات المعتادة لها في فصل الشتاء خلال هذا الوقت من العام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، أن الطقس بارد على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، خلال ساعات النهار، منوهة إلى أنه شديد البرودة على كل المناطق ليلًا.

وحذرت من أن الطقس يصل إلى حد الصقيع في شمال الصعيد ووسط سيناء وبعض المدن الجديدة؛ حيث تنخفض الحرارة لأقل من 5 درجات، قائلة إن فرص سقوط الأمطار اليوم معتادة على السواحل الشمالية الغربية كمطروح والإسكندرية وبعض محافظات شمال الدلتا كالبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن فرص أمطار اليوم تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة وتختلف من منطقة إلى أخرى وتسقط على فترات متقطعة، محذرة من أن أغلب مناطق الجمهورية تشهد بعد ظهر اليوم نشاط رياح يؤدي إلى إثارة الرمال خاصة على الطرق الصحراوية والأماكن المكشوفة.

وذكرت أن نشاط الرياح لن يؤثر على الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ خاصة على القاهرة الكبرى، متوقعة استمرار هذه الأجواء على مدار الأسبوع الجاري، فضلًا عن الشعور بمزيد من التحسن في درجة الحرارة يوم الأربعاء إذ تصل العظمى إلى 19.