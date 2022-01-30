قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن محافظة المنيا هي الأعلى تنفيذاً في عدد المشروعات ضمن مبادرة «مشروعك» بمحافظات الصعيد، لافتًا إلى تنفيذ 21 ألفًا و365 مشروعًا بالمنيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن المبادرة منذ إطلاقها وفرت ما يقرب من مليون و300 ألف فرصة عمل على مستوى كل المحافظات، بما يعادل 188 ألف مشروع وبإجمالي قروض 22 مليارًا و200 مليون جنيه.

وأشار إلى أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ذكر أن «مشروعك» إحدى المبادرات الجادة التي دُشنت خلال الربع الثاني من عام 2015 وشهدت نقلة نوعية عام 2018، قائلًا إنها استفادت من مبادرة البنك المركزي لإقراض المشروعات المتوسطة والصغيرة بعائد 5%.

ولفت متحدث التنمية المحلية، إلى وجود 260 مقرًا لبرنامج «مشروعك» على أرض المحافظات المصرية من أجل استقبال راغبي إقامة المشروعات، موضحًا أن البرنامج يقدم مجموعة من التسهيلات كالتراخيص المؤقتة وتقديم المعاملة الضريبية المبسطة للمشروعات.

وأكد أن المبادرة تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية محلية على كل أراضي الجمهورية؛ دفعًا لعجلة الاقتصاد الوطني أسوة بالعديد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا والتي تعتمد على تلك المشروعات في تغذية نظيرتها الكبيرة والمتوسطة.

وأوضح أن «شعراوي» وجه خلال الأسبوع ما قبل الماضي، بتدريب العاملين في «مشروعك» على تكثيف حملات التوعية في المحافظات بشأن المميزات والتسهيلات التي تقدمها المبادرة لتشجيع الشباب.

وأكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» نفذ 2000 مشروع صغير ومتوسط خلال شهر ديسمبر 2021 في مختلف محافظات الجمهورية، بإجمالي قروض تصل إلى 400 مليون جنيه وساهم في توفير20 ألف فرصة عمل للشباب.