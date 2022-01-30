جنايات سوهاج: السجن المؤبد لعاطل قتل شقيقه بسبب الميراث في المراغة

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل شقيقه، بسبب خلافات الميراث بدائرة مركز المراغة.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين وئام سامي نجيب، عماد إسماعيل، بأمانة سر سيد على بكر.



تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضى، بدائرة مركز المراغة، عندما وجهت النيابة العامة للمدعو (خ.م 33 عاما) دبلوم تجارة، تهمة القتل العمد للمجنى عليه شقيقه (ع.م)، مع سبق الإصرار والترصد وعقد العزم على قتله، بأن أعد لهذا الغرض زجاجة بها مادة بترولية وسكبها عليه وأشعل النيران به قاصدا قتله، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.