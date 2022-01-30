أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 5ر372 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد، بينما جاء عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها قرب العشرة مليارات.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 372 مليونا و 510 آلاف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 658 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم جاء قرب العشرة مليارات جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.