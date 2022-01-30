إيطاليا تسجل 137 ألفا و427 إصابة جديدة بكورونا و377 حالة وفاة

سجلت إيطاليا 137 ألفا و427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 377 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 10 ملايين و821 ألفا و375 إصابة، والوفيات إلى 145 ألفا و914 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 127 مليونا و538 ألفا و360 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.