جلسة مباحثات كويتية موريتانية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

عقد وزير الخارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم /الأحد/ مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بموريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

جاء ذلك بمناسبة زيارته للكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية الذي تستضيفه دولة الكويت، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة المواضيع المطروحة على الاجتماع التشاوري العربي، ومجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك.