رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: توفير السلع بأسعار مخفضة في معارض أهلا رمضان

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن هناك متابعة مستمرة لمعارض أهلا رمضان، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، داخل المعارض التي تم افتتاحها خلال الأيام الماضية، في شبرا الخيمة وبنها وطوخ والخانكة والقناطر الخيرية، والتي بلغ عددها 5 معارض، ويتم بيع السلع الغذائية بها بأسعار مخفضة للتسهيل على المواطنين، ورفع المعاناة عن المواطنين.

وأضاف في بيان صحفي اليوم، أن الغرفة ستستمر في إنشاء المعارض تباعا بمناطق مختلفة، وتجري معاينة أكثر موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تجهيز أكثر من معرض لسد احتياجات مواطني المحافظة بشكل كبير طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلبية احتياجات المواطنين لتوفير جميع السلع والمنتجات بالأسواق، موكدا أن معارض أهلا رمضان بالمحافظة، لم تشهد أي نقص للسلع، ويتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائي، رغم الإقبال وهذا يحسب للدولة وجهودها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط.

يذكر أن، أنه تم إنشاء 5 معارض "أهلا رمضان"، حتى الآن، في بنها في شارع فريد ندا، وشبرا الخيمة بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، وأيضا بالخانكة أمام مجلس المدينة، مقام على مساحة 600 متر وبمشاركة 16 عارضا في 16 باكية، ومعرض أهلا رمضان بطوخ، بشارع المحكمة بجوار السنترال مقام على مساحة 300 متر بمشاركة 7 عارضين بعدد 9 باكيات ومعرض أهلا رمضان بالقناطر الخيرية، بجوار المدرسة الثانوية الصناعية، على مساحة 700 متر بمشاركة 12 عارضا في 13 باكية.