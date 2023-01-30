إطلاق مبادرة «بنكمل بعض» للوقوف على مطالب ذوي الهمم بمطروح

عقدت اللجنة الخاصة بدراسة مطالب واحتياجات ذوي الهمم بمحافظة مطروح، برئاسة الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، أول اجتماعتاها اليوم؛ لوضع آلية تحقيق مطالب واحتياجات ذوي الهمم والقادرون باختلاف بالمحافظة.

وأشارت نائب محافظ مطروح إلى أن المبادرة تهدف إلى عرض جميع احتياجات ذوي الهمم في جميع القطاعات وسبل توفيرها بمشاركة جميع الجهات؛ من أجل التوعية وتحقيق مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لهذه الفئة ،ومنها تطبيق فكره الدمج في جميع المدارس،وتسهيل الخدمات التعليمية لهم ،ودراسة تخصيص قطعه أرض لأنشاء حديقة لهم، وإتاحة الزيارات للمركز الرياضي بالشباب والرياضة وتسهيل الاشتراك في الأنشطة والقاعات المقامة لذوي الهمم.

وأوصت اللجنة بضرورة عمل جلسات توعية بالمدارس والمساجد والأندية؛ للاهتمام ودمج القادرون باختلاف بالمدارس والأندية والمجتمع ككل، مع نشر التوعية بالمدارس وتكليف الأخصائي الاجتماعي بكل مدرسة بعمل إرشادات وفقرات توعية على الطلاب؛ للتعريف بحقوق المعاقين وذوي الهمم.

كما أوصت اللجنة بأهمية عمل حوار مجتمعي بالمحافظة بمشاركة جميع الجهات، ويتم تجميع كافة المطالب والمقترحات والآراء من الأعضاء والعرض على المحافظ، مع دعوة جميع المؤسسات الحكومية والأهلية بالمحافظة ورجال الأعمال وأعضاء مجلس النواب بمطروح، وشركات البترول والإعلام للتعريف بفئات ذوي الهمم كشريك بالمجتمع يحتاج إلى الدمج ومد يد العون والمشاركة المجتمعية.