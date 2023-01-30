وزير باكستاني يحمل عمران خان مسؤولية الأزمة الاقتصادية بالبلاد

ألقى وزير باكستاني، اليوم الأحد، باللائمة على رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بشأن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا من ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وتدهور عملة الروبية.

وقال وزير التخطيط والتنمية الباكستاني احسان إقبال إن الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية، هي نتيجة لاتفاق توصل إليه رئيس وزراء باكستان السابق، زعيم حزب حركة الإنصاف، عمران خان، مع صندوق النقد الدولي.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية للأنباء، قال إقبال في كلمة له أمام حشد من عمال حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، في قرية تشانجووالي بمدينة شاكارجاره، اليوم الأحد إن البلاد تواجه تضخما وأزمة اقتصادية بسبب السياسيات المتهورة للحكومة السابقة.

وقال إن رئيس الوزراء السابق عمران خان نيازي، هو شخص غير مؤهل وغير كفء، وقع اتفاقا مع صندوق النقد بشروط وبنود صعبة، ويتعين على الحكومة الحالية أن تفي بهذه الشروط.

وقال إن الحكومة الحالية بذلت كل ما بوسعها من أجل وقف تدهور قيمة الروبية، وزيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز والكهرباء، مشيرا إلى أن الاتفاق مع الصندوق كان العقبة وراء هذا المسعى .

وقال إن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية أجرى عمليات تصحيح بالبلاد، ووضعها على الطريق السليم للتقدم في عهد قيادة نواز شريف، لكن عمران خان عديم الخبرة، الذي تم تسليمه مقاليد إدارة الدولة في عام 2018 ، دمر البلاد.