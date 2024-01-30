شركة الطاقة الهندية العملاقة لا تزال بحاجة إلى الفحم على الرغم من مبادرة التعهد الأخضر

تعمل شركة "إن تي بي سي" المساهمة الهندية، أكبر شركة منتجة للطاقة في البلاد، على تعزيز قدرتها على حرق الفحم حتى مع تخصيص مليارات الدولارات للطاقة الخضراء(الصديقة للبيئة)،ما يسلط الضوء على معضلة البلاد المتمثلة في تحقيق التوازن بين أمن الطاقة وتحقيق أهداف المناخ.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن المدير المالي للشركة جايكومار سرينيفاسان قوله في اتصال هاتفي حول الأرباح اليوم الثلاثاء إن الشركة التي تديرها الدولة ووحداتها ستصدر طلبيات لبناء محطات جديدة للفحم بقدرات تبلغ 8ر16 جيجاوات على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وستعمل المحطات الجديدة، إلى جانب محطات قيد الإنشاء بالفعل بقدرات 10 جيجاوات ، على زيادة قدرتها الإستيعابية من الفحم بنحو 45% عن المستويات الحالية.

ويأتي هذا التعهد في نفس اليوم الذي أعلنت في الشركة أنها وقعت اتفاقية أولية لاستثمار حوالي 6ر9 مليار دولار في مشاريع الطاقة الخضراء في البلاد.