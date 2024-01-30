أمير الكويت يتوجه إلى السعودية في أول زيارة خارجية منذ توليه الحكم

غادر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، إلى السعودية لتكون أول دولة عربية يزورها بعد توليه الإمارة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن الأمير سيجري خلال زيارته للسعودية مباحثات تهدف إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وتولى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الحكم في ديسمبر 2023 وهو الأمير الـ17 من أسرة الصباح.

وقال المحلل السياسي داهم القحطاني لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، إن هذه الزيارة تعتبر الأهم في عهد أي أمير لأنها الأولى منذ توليه الحكم ولهذا تم اختيار السعودية كرسالة من الكويت لتأكيد الأهمية الكبيرة التي تنظر لها الكويت في كل عهد للملكة العربية السعودية بصفتها الشقيقة الكبرى لكافة دول مجلس التعاون الخليجي، وبصفتها الدولة المحورية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: "يتوقع أن تشهد هذه الزيارة استقبالا خاصا للشيخ مشعل الأحمد على اعتبار انها زيارة دولة، وعلى اعتبار أن الشيخ مشعل أراد التأكيد من خلال اختيار السعودية كوجهة أولى على طبيعة السياسة الخارجية الكويتية التي تسعى دوما لعلاقة وثيقة واستراتيجية مع السعودية".

ومن أهم الملفات التي ستبحث التنسيق في الملفات السياسية الأبرز ومنها الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتصاعد النزاع الأمريكي الإيراني وضرورة ألا يتطور لحرب إقليمية قد تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.

ويتوقع أن تبحث القمة الكويتية السعودية التنسيق في مجالات النقل والطاقة بحيث يكون هناك تكامل كويتي سعودي في مواجهة تكتلات بدأت تطرح مشاريعا اقتصادية منفصلة.